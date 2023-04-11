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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te pazar esnafı bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

DHA

Gaziantep'te pazar esnafı bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 250 pazarcı esnafı, satışlardan elde ettikleri bir günlük gelirlerinden topladıkları 250 bin lirayı depremzedelere gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep'te, Meyve ve Sebzeciler Dayanışma Derneği üyesi pazarcılar, depremzedelere destek olmak için 1 günlük gelirlerini bağışlama kararı aldı. Pazarcılar, bastırılan el ilanlarını sebze kasalarına yapıştırıp halkın da bilgi sahibi olmasını sağladı. Bir gün boyunca yapılan satışların ardından 250 pazarcı, biner lira bağış yapıp 250 bin lira topladı.
Meyve ve Sebzeciler Dayanışma Derneği Başkanı Osman Köroğlu, depremzedeler için esnaf desteklerinin süreceğini söyledi. Köroğlu, "Pazarcı esnafı olarak biz depremin hemen ardından böyle bir çalışma başlattık. Ramazan ayı nedeniyle depremzede vatandaşlarımızın daha çok yanında yer almak istedik. Yönetim kurulu üyelerimiz olarak pazarcı esnafımızla konuşarak az çok demeden depremzede vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Pazarcı esnafımız da bu karara duyarlılık gösterildi. Bugün pazar alanlarındaki esnafımız satışlarından bin lira bağış yaptı ve 250 bin lira toplandı. Biz bu nakdi yardımı depremzede vatandaşlarımıza ulaştırarak onların bir nebze de olsa acılarına derman olmak istiyoruz" diye konuştu.
'ESNAF VATANDAŞ EL ELE'
Depremzedelere destek için halkı da bilinçlendirmeyi istediklerini anlatan Köroğlu, "Geçtiğimiz haftadan bu yana duyarlılık çalışmamız devam ediyor. El broşürleri yaptırdık, vatandaşlarımıza dağıttık. Satışlardan kalan kazancın depremzedelere gideceği yönünde tezgahlara ilanlar ve broşürler astık. Müşterilerimiz bu duyarlılığa kayıtsız kalmadı ve depremzede vatandaşlar için olunca esnaf vatandaş el ele verdi. Bu durumu öğrenip, özellikle gelip pazardan alışveriş yapanlar oldu. Bu da bizi mutlu etti, esnaflarımızın depremzede vatandaşlarımıza destekleri bundan sonra da devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-04-11 10:06:27

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