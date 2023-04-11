Gaziantep'te polisin öldüğü 'çöp atma' kavgasına 2 tutuklama



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada polis memuru Mehmet Ali Kuş´un (35) ölümüyle ilgili soruşturmada Mehmet Ali Çekiç (69) ile oğlu Orhan Çekiç (40) tutuklandı.

Olay, 4 Nisan gecesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan ve daha önceden de aralarında çöp atma meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Çekiç ailesi fertleri iddiaya göre polis memurunun kardeşini sopalarla darbetti. Olayı öğrenen Mehmet Ali Kuş, polis olduğunu belirterek havaya uyarı ateşinde bulundu. Devam eden kavgada Ali Çekiç (23), polis memurunun elinden almaya çalıştığı sırada silahın ateş almasıyla yaralandı. Olayı gören Ali Çekiç'in dedesi Mehmet Ali ile oğulları Orhan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç, av tüfeği ile ateş açmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Kuş, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden polis memurunun silahını almaya çalışırken yaralanan Ali Çekiç ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kavga sırasında av tüfeği ile polise ateş ettiği belirlenen Mehmet Ali Çekiç ile oğulları Orhan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan baba Mehmet Ali ile oğlu Orhan Çekiç 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-04-11 12:59:37



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