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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya´da

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya´da


Kadir GÜNEŞTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve iftar programı için Malatya´ya geldi. 
Depremzedeler için yapılacak konutların temel atma töreni ve iftar programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı havalimanında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ile bürokratlar karşıladı. Havalimanından hareket eden Erdoğan, yol üzerinde vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılandı. Yol kenarında ellerinde bayraklarla bekleyen vatandaşlar için otobüsü durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a MHP Lideri Devlet Bahçeli, DSP Lideri Önder Aksakal, BBP Lideri Mustafa Destici eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Taha AYHAN
2023-04-13 17:31:56

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