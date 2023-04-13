Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya´da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve iftar programı için Malatya´ya geldi.

Depremzedeler için yapılacak konutların temel atma töreni ve iftar programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı havalimanında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ile bürokratlar karşıladı. Havalimanından hareket eden Erdoğan, yol üzerinde vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılandı. Yol kenarında ellerinde bayraklarla bekleyen vatandaşlar için otobüsü durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a MHP Lideri Devlet Bahçeli, DSP Lideri Önder Aksakal, BBP Lideri Mustafa Destici eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Taha AYHAN

2023-04-13 17:31:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.