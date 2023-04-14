Takip ettikleri aracı durdurup 148 bin TL gasbeden 2 şüpheli yakalandı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te bir akaryakıt istasyonunun muhasebecisinin otomobilini durdurup 148 bin 100 TL´yi gasbeden maskeli 2 şüpheli yakalandı.

Olay, çarşamba günü GaziantepKilis çevreyolunda meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun muhasebecisinin otomobili, kendisini takip eden araçtaki maskeli 2 şüpheli tarafından durduruldu. Şüpheliler, otomobilde içerisinde 148 bin 100 lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın kiralık, içindeki şüphelilerin de İbrahim Halil B., ile Ramazan Ç., olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-04-14 12:12:10



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