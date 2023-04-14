Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü (1)

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te depremde ağır hasar görünce boşaltılan 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önemi alan ekipler, enkaz altında kalan olup, olmadığını araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-04-14 16:06:03



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