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Nurdağı'nda depremzede köylüler, bayramda evlerine kavuşuyor

DHA

Nurdağı'nda depremzede köylüler, bayramda evlerine kavuşuyor


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesi kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan 20 konut, Ramazan Bayramı'na kadar teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Murat Akın Bingöl, "Köy evlerimiz 3+1 şeklinde tasarlandı. 102 ile 106 metrekare arasında değişiyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde; Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için yaptırılan köy evlerinde sona gelindi. Büyüklüğü 102 ile 106 metrekare arasında değişen, 3+1 şeklinde tasarlanan evler, yörenin özelliklerine ve yerel mimariye uygun inşa edildi. Tamamlanan 20 konut, Ramazan Bayramı'na kadar hak sahiplerine teslim edilecek.
'6 BİN 500 KONUTUN İNŞASI BAŞLADI'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın Bingöl, "Şu ana kadar 20 bin konut ihalemiz gerçekleştirildi. Deprem bölgelerinde toplamda 6 bin 500 konutumuzun da fiili olarak inşasına başlamış bulunuyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge de Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi. Burada toplamda 14 binanın inşaatı devam ediyor. Ramazan Bayramı'na kadar toplam 20 köy evimizin teslimini planlıyoruz. Köy evlerimiz 3+1 şeklinde tasarlandı. 102 ile 106 metrekare arasında değişiyor. Özellikle vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 5 farklı proje oluşturuldu" dedi.
'ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ'
Mahalle sakinlerinden Tuncay Taşdemir, "Deprem maalesef ülkemiz için çok kötü oldu. Bizler çok şiddetli bir şekilde hissettik. Bununla beraber evlerimiz, ahırlarımız yıkıldı. Çok yakınımızı kaybettik. Bu acılarımız içerisinde, devletimiz sağ olsun, bizlere destek oldu. Önce çadırlarımız sonra konteynerlerimiz geldi, arkasında temeller atıldı. Şimdi de görüldüğü gibi evlerimiz yapıldı. Bayrama yetişeceğini öğrendik. İnşallah bir an önce biter. Devletimiz sağ olsun, bizlerin hayal edemeyeceğimiz şeyleri gerçekleştirdi. Bu bayram, inşallah çifte bayram yaşayacağız''dedi.
Belpınar Mahallesi muhtarı Abdullah Taşdemir ise devletin ilk günden bu yana yaraları sardığını belirterek, "Deprem herkes için çok kötü geçti. Devletimiz, ilk günden beri yaralarımızı sarmaya başladı. Allah razı olsun. Şimdi evlerimiz inşa ediliyor. Çifte bayram yaşayacağız. Köyde birçok evimiz hasar görmüştü. Evler çok güzel. Tam yaşanacak bir ev olmuş" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-04-16 12:05:02

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