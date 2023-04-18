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Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Halil G.'nin (47) kullandığı 07 APT 129 plakalı TIR, karşı yönden gelen Atilla Ö. (52) idaresindeki 27 SU 995 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Atilla Ö., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2023-04-18 14:15:07



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