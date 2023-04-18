Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Kentte bayram öncesi baklava üretimi 2 kat arttı.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için sabahın erken saatlerinde, imalathanelerde çalışmalara başlıyor. Baklavacılara, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sipariş yağarken, baklava ustaları şafak vakti başladıkları üretimi, iftar saatine kadar sürdürüyor. Üretim için 24 saate ulaşan sürede, imalathanelerde tezgahlarının başına geçen ustaların el emeğiyle hazırladığı baklavaların yarısı paketlenip yurt dışına gönderiliyor, diğer kısmı ise Türkiye'nin farklı şehirlerine de uçak ya da otobüslerle ulaştırılıyor. Online olarak da satılan baklava için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alınıyor.

'ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI'

Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, bayrama günler kala, üretim için imalathanelere gece geldiklerini söyledi. Siparişlere yetişmek için yoğun mesai yaptıklarını belirten Çelebioğulları, normal zamanın aksine üretim kapasitelerinin de 2 kat arttığını anlatarak, şunları söyledi:

''Ramazan Bayramı yaklaştı, hepimizi tatlı bir telaş sardı. Bu telaşta Gaziantepli baklavacılar olarak kapasitemiz de artmış durumda. Şu anda normal günlerin aksine talep nedeniyle üretim kapasitemiz 2 katına çıktı. Elimizden geldiği kadar taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Yurt dışı baklava taleplerimiz artmış durumda. Yut içine de 24 saat içinde teslimat sağlıyoruz. Yurt dışına da 48 saat içinde uçak kargoyla baklavalarımızı ulaştırıyoruz. Bu süreçte tatlı bir telaşımız var. İnsanların sofralarına bir dilim baklava yetiştirmek yüzleri güldürmek bizleri mutlu ediyor. Depremden dolayı ciddi bir sıkıntı yaşamıştık esnaf olarak. Depremde işlerimizde ciddi düşüş oldu arama Ramazan ile birlikte hareketlilik yeniden başladı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-04-18 14:53:58



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