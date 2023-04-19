Gaziantep'te sağanak etkili oldu

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri, şehir merkezinde, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle, ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bölge halkı da zor anlar yaşadıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-04-19 16:53:58



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