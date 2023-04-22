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Zeugma Mozaik Müzesi'ni depreme kadar 27 bin kişi ziyaret etti

DHA

Zeugma Mozaik Müzesi'ni depreme kadar 27 bin kişi ziyaret etti


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)DÜNYANIN en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ni, 6 Şubat depremine kadar 27 bin kişi ziyaret etti. Pandemi nedeniyle geçen yılın aynı döneminde müzeyi 11 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "2023 yılı ziyaretçi açısından iyi başlamıştı. Bir önceki yıla göre deprem dönemine kadar olan ziyaretçi sayımız 3 kat artmıştı" dedi.
Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor. Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırıyor. Zeugma Antik Kenti´nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de dikkat çekiyor. Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaikler, ziyaretçilerin müzeye girdikleri andan itibaren ilk uğrak noktası oluyor. Her yıl ziyaretçi sayısını arttıran Zeugma Mozaik Müzesi'ni Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği tarihe kadar 27 bin kişi ziyaret etti.
'GEÇEN YILA ORANLA 3 KATI'
Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma Mozaik Müzesi için 2023 yılının ziyaretçi açısından çok güzel başladığını ifade ederek, geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının deprem tarihine kadar 3 katı oranında olduğunu söyledi. Araya deprem girmeseydi hedeflerinin yıl sonuna kadar 750 bin olduğunu söyleyen Çomak, şöyle dedi:
''2023 yılı aslında çok güzel başladı. Biz 2022 yılında 131 Ocak yani ilk bir aylık süreçte ziyaretçi sayımız 11 bin idi. 6 Şubat depremi öncesi istatistiğimize baktığımızda 2023 yılı Ocak ayına çok hızlı girdik. 2022 yılı zaten rekorların olduğu bir dönemdi. Zeugma Mozaik Müzesi'nin en çok ziyaretçi aldığı dönemdi. Ülke genelinde de en yüksek ziyaretçi sayısına sahiptik. 2023 yılına baktığımız zaman ise, 1-31 Ocak arasında 27 bin ziyaretçi ağırlamışız. 11 binden 27 bine çıktı ziyaretçi sayısı. Bu da bölgemizde turizmin neredeyse 3 katına çıktığını gösteriyordu. Geçen yıl ki 440 bin ziyaretçimiz varken, biz depremden önce 750 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyorduk. Ancak araya maalesef deprem girdi ve 2,5 aylık bir kaybımız oldu. İnşallah toparlayacağız. Yıl sonu için bir hedef söylemek erken ancak depremin bölgedeki etkisi devam ederken Gaziantep ve bölge bunu çok hızlı atlattı. Otellerdeki ve çarşılardaki doluluk oranlarında baktığımızda bahar aylarında önemli ölçüde ziyaretçi bekliyoruz. Keşke diye başladığımız bu deprem olmasaydı ocak ayı rakamları bize yıl sonuna kadar 750 bin ziyaretçi olacağını gösteriyordu.''DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-04-22 10:47:53

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