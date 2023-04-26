Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde bahar hazırlığı



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların ısınmasıyla bahar hazırlıkları başladı. Yazlık barınaklarına alınan hayvanların beslenme programlarında değişiklik yapıldı.

1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 325 tür ve 7 bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı´nda hava sıcaklığının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte hayvanlar için tedbirler alınıyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların serinleme havuzları temizlenirken, mevsim meyvelerinden oluşan beslenme programları hazırlandı. Yırtıcı hayvanlar için verilen etlerin miktarı düşürülürken, diğer hayvanlar da meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye başladı.

`HAYVANLARIMIZI SEBZE, MEYVE AĞIRLIKLI BESLİYORUZ `

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havaların ısınmasıyla bahçesinde bahar hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, ''Baharın gelmesiyle doğal yaşam parkımızda tüm barınaklarımızın yazlıklarını temizledik. Havuzlarını temizledik. Dezenfektanlarını sağladık. Hayvanlarımızı yazlık alanlarına bırakmaya başladık. Bununla birlikte aslanların, kaplanların, ayıların hepsinin de yazlık bahçelerinde yüzme ve serinleme havuzlarında temizlik yaparak suyla doldurduk ve serinlemelerini sağlamaktayız. Beslenme konusunda da yaz menüsüne geçtik. Meyve ve sebze ağırlıklı besliyoruz. Yaz ayında hayvanlarımızı daha rahat etmeleri için sebze meyve ağırlıklı besliyoruz. Aynı zamanda aslan kaplan gibi yırtıcı hayvanlarımıza da etlerin rasyonlarını biraz daha düşürdük. Kış ayında günlük 5 ila 5,5 kilogram arasında tavuk eti veriyorduk şimdi bunu 3 ila 3,5 kilograma düşürdük" dedi.

BAYRAMDA ZİYARETÇİ AKINI

Celal Özsöyler, hayvanat bahçesine yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğradığını söyleyerek, 3 günlük bayram tatilinde 51 bin 500 kişiyi ağırladıklarını bildirdi. Özsöyler,''Doğal yaşam merkezimiz Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın üçüncü dünyanın dördüncü doğal yaşam merkezi. 1 milyon 500 bin metrekare alan üzerine kurulu. Burada safari parklar, tropik kelebek merkezi ve yakın zamanda açacağımız tropik uğurböceği bahçemiz bulunmakta. Bunun yanında akvaryumlarımız ve zooloji doğa müzelerimiz bulunmakta. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerimiz geliyor. 3 günlük bayram tatilinde 51 bin 500 kişiyi ağırladık. Özellikle çocuklarımızın çok ilgisini çekiyor. Çocuklarımız kitaplarda televizyonlarda gördükleri hayvanları burada canlı olarak gördüklerinde çok mutlu oluyorlar'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-04-26 10:59:34



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