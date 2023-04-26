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Bakan Yardımcısı Alpaslan: Kültürel varlıklarımızın ihyası konusunda seferberlik ilan ettik

DHA

Bakan Yardımcısı Alpaslan: Kültürel varlıklarımızın ihyası konusunda seferberlik ilan ettik


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Deprem ile birlikte çok sayıda kültürel varlığımız hasar aldı. Gaziantep ve diğer şehirlerdeki kültürel varlıklarımızın restorasyon ve yeniden ihyası konusunda seferberlik ilan ederek çalışmalarımızı başlattık" dedi.
Gaziantep´te Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm sektörüne ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan´ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tarihçi ve arkeologlar katıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, depremin etkilediği 11 ildeki kültürel varlıkların hasar aldığını ve bunların yeniden ihyası için seferberlik ruhu ile çalıştıklarını söyledi. Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi´nin restorasyon ihalesinin 15 gün sonra yapılacağını ve hızlı şekilde çalışacaklarını kaydeden Alpaslan, "Deprem ile birlikte başta Antakya olmak üzere çok sayıda kültürel varlığımız hasar aldı. Gaziantep´te de kale başta olmak üzere kültürel değerlerimiz hasar gördü. Bunlarla ilgili öncelikle tespitlerini yaparak restorasyon ve yeniden ihyası konusunda seferberlik ilan ederek çalışmalarımızı başlattık. Mayıs ayı içerisinde 15 gün kadar sonra kalemizin restorasyon ihalesini yaparak hızlı bir şekilde çalışmalar başlayacak. Gerekli talimatlar verildi ve ödenekler ayrıldı, inşallah hızlı bir şekilde Gaziantep kalemiz ve tüm bölgelerdeki tarihi eserlerimiz yeniden ihya edilecek. Antakya yine tarihi açıdan kültürel açıdan önemliydi, burayı da yeniden ayağa kaldırarak restorasyonlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi.
`YARALARI SARACAĞIZ´
Nadir Alpaslan, önümüzdeki dönemde yukarı Fırat ve bu bölgenin bir kültür, inanç, gastronomi merkezi ve dünyanın en gözde turizm merkezi olması yönünde çok güzel çalışmalar yapacaklarını anlattı. Alpaslan, yapılacak çalışmalar ile bölgenin Van'dan Hatay'a kadar bir cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Gazianteplilerin getirdiği her projede hem Türkiye turizmine hem de kentin turizmine kültürüne değer veren, katkı sağlayan işler var. Bu doğru işlere elbette hiçbir ülke sevdalısı, hiçbir kamu görevlisi sırtını dönemez. Biz Antep'in bu anlamda gelişmesine yönelik tarihini, kültürünün diğer alanlardaki gelişmelerine bağlı olarak bu alanda da büyük gelişmeler sağlamasına yönelik gelen her türlü projeye sonuna kadar destek vereceğiz. Elimizden gelen yapabileceğimiz ne varsa sonuna kadar elbette yapacağız. Bunu yapmak Türkiye'nin kültürüne, Türkiye'nin turizmine, Türkiye'nin değerine değerler katmış olacak. Ülkemizin, vatandaşımızın, milletimizin refahına refah katmış olacağız. İnşallah önümüzdeki dönem yukarı Fırat ve bu bölgenin bir kültür, inanç, gastronomi merkezi ve dünyanın en gözde turizm merkezi olması yönünde çok güzel çalışmalar yapacağız. Depremin yaralarını sarmış olacağız. Bu çalışmaları işte başta insanlar, bölge turizmcileri, büyükşehrimiz ve bölge insanlarla beraber ta Van'dan Hatay'a kadar bölge bir gözde cazibe merkezi olacak inşallah. Buna yönelik çalışmalar yapacağız. Buna yönelik neler yapabileceğimizi hep beraber stratejiler... Güzel günler olacak, güzel yıllar olacak. Türkiye her alanda olduğu gibi kültürde de turizm ve Türkiye Yüzyılı´nı oluşturacak ve dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olacak" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-04-26 16:31:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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