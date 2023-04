Ekrem İmamoğlu: Bizim derdimiz hayır duası almak

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Özgürlük, barış, sevgi ve adaletle dolu günlere uyanacağız. Bunlar çalışıyor, kimseyi dışlamıyor, helal olsun diyecekler. Bizim derdimiz hayır duası almak´´ dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep´te Halk Buluşmasına katıldı. Kalealtı park alanında gerçekleştirilen mitinge; İmamoğlu´nun yanı sıra CHP milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Miting alanında vatandaşlara seslenen İmamoğlu, belediye bütçeleri ile önemli işler yaptıklarını kaydederek, devlet bütçesi ile daha önemli işler yapabileceklerini söyledi.

'HAK YEMEYECEĞİZ, YEDİRMEYECEĞİZ'

Ekrem İmamoğlu, Türkiye´de ekonomiyi, eğitimi, sağlığı ve her konuyu çok iyi bilen kadrolarının olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Her annenin her babanın evladı eşit şartlarda olacak. Hak yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Adaleti tesis edeceğiz. İlk adım olarak, hak, hukuk, adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bu ülkenin en kapsamlı uzlaşmasıyla, cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu ülkenin tamamı, 86 milyonun hepsi yerli ve millidir. Özgürlük, barış, sevgi ve adaletle dolu günlere uyanacağız. Bunlar çalışıyor, kimseyi dışlamıyor, helal olsun diyecekler. Bizim derdimiz hayır duası almak. Biz belediye bütçeleriyle çok iş yapıyoruz. Devlet bütçesiyle neler yaparız, siz düşünün. Bizim olduğumuz yerde haram yenmez. 13´üncü cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu´nun önderliğinde yöneteceğimiz ülkemizde ekonomiyi, eğitimi, sağlığı ve her konuyu çok iyi bilen kadrolarımız var. Göreceksiniz. 'Helal olsun', diyeceksiniz. Gaziantep´in mülteci sorununu, göç sorununu da biz çözeceğiz. Kimse bu ülkenin sınırlarını elini kolunu sallayarak geçemez."

`TAYFUN 15 MAYIS´TA ÖZGÜR KALACAK´

Ekrem İmamoğlu Gezi Parkı dosyası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman´ın da 15 Mayıs´ta özgür kalacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bu yola, her evin evladı olmak için çıktım. Sizin evinizin evladı gibi olacağım. Hakkari´deki evin de evladı olacağım, Edirne´deki evin de. Binlerce haksızlık hikayesi var. Çünkü bu haksızlıklar benim siyasi yaşamımda da var. Hapis cezaları verdiler bana. Her türlü engellemeyi yaptılar bana. Bakın insanları haksız yere cezaevlerine attılar. Benim yol arkadaşım bugün 1 yılını doldurdu. Tek derdi güzel şehircilik olan ve bir parkın yok olmaması için mücadele eden Tayfun kardeşim ve arkadaşları 1 yıldır hapiste. Tayfun Kahraman´a 15 Mayıs´ta özgürlük gelecek. Ona da özgürlük gelecek arkadaşlarına da. Hep birlikte yeni ve güzel bir ülkeye uyanacak. Kavga yerine sevgi ve muhabbet ile dolu yeni bir döneme gireceğiz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-04-26 19:48:29



