Eşi ve dayısını öldüren şüpheli yakalandı

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile dayısı Güngör Yıldız'ı (34) öldürüp kaçan Şıhlı Solmaz (33) yakalandı.
Olay, önceki gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Şıhlı Solmaz, dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz ile tartıştı. Tartışma sırasında Solmaz, eşinin başını bıçakla keserek kaçtı. Daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden Solmaz, dün öğle saatlerinde de dayısı Güngör Yıldız'ı tabanca ile başında vurarak öldürdü. Eşi ile dayısını öldüren Şıhlı Solmaz, saklandığı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Solmaz, işlemleri adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-04-27 12:05:44
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