Erbakan: Milli görüşü 21 sene sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbakan: Milli görüşü 21 sene sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız (2)

DHA

Erbakan: Milli görüşü 21 sene sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız (2)


`14 MAYIS SEÇİMLERİ TARİHİ ÖNEME SAHİP´
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP'yi eleştiren Erbakan, "Bunlar LGBT ve eşcinselliği doğallaştırarak Türk aile yapısına aykırı tavırlar sergiliyorlar. Camilerde okunan ezandan, eğitim alınan imam hatip okullarından rahatsızlar. Bu millet 14 Mayıs´ta gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu yüzden 14 Mayıs seçimleri Türkiye için tarihi bir öneme sahip" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa´da gerçekleştirdiği programının ardından Gaziantep´te Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi´nde partililerle bir araya gelerek milletvekili aday tanıtıp toplantısına katıldı. Yeniden Refah Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Genel Başkan Fatih Erbakan, 14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerin Türkiye için tarihi öneme sahip olduğunu ve Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı´nın büyük zafer kazanacağını dile getirdi.
`MİLLETİN DEĞERLERİ İLE KAVGALI BİR YAPIYA SAHİP´
CHP´nin geçmişten bu yana inançla kavgalı bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Erbakan, "Bunlar 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın Kur'an öğrenmesine karşı. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunlarına, bu ecdadın torunlarına bu aziz milletimize söylediklerine bak. Bu insanlar elbette ki çoluğuna çocuğuna Kur'an öğretecek, dinini öğretecek ama hayır. Bunlar geçmişten beri milletin değerleri ile inancıyla kavgalı bir yapıya sahip. CHP bu seçimde de gerçek yüzünü gösteriyor" diye konuştu.
Erbakan, CHP zihniyetinin okunan ezanlar ve eğitim görülen imam hatip okullarından rahatsızlık duyduğunu ve siyasi temsilcileri aracılığıyla dile getirdiklerini de söyledi.
CHP zihniyetinin ne kadar makyaj yapılırsa yapılsın değişmeyeceğini söyleyen Erbakan, "Bakın CHP'nin milletvekili adayı canlı yayında söylüyor, videosu şu anda cep telefonumda var. Neymiş o uğraşacağı sorun diyor ki 'efendim bu camilerde hoparlörden, minareden ezan okunduğu zaman insanlar rahatsız oluyor. Bu kadar çok camiden, bu kadar yüksek sesle ezan okunmasından hastası var, yaşlısı var, ders çalışmış istirahat etmek isteyen gençler var, bu ezanlar sadece caminin içinde okunsun, minareden hoparlörden ezan okunmasın' diyor, düşünebiliyor musunuz? Yine aynı milletvekili adayı aynı konuşmanın içinde diğer önemli bir konu da diyorki 'imam hatip okulları haddinden fazla bir sayıya ulaştı, bu kadar ihtiyaç fazlası imam hatip okulu istemiyoruz. Öyleyse ben meclise girdiğim zaman CHP milletvekili olarak bu imam hatiplerin fazlalıklarını da kapatılması için mücadele edeceğim', diyor. Şimdi ben ne demiştim, ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme, şu, bu derse desin, CHP'nin genetik özellikleri, yapısal özellikleri 70 seneden beri değişmedi" ifadelerinde bulundu.
`LGBT VE EŞCİNSELLİĞİ DOĞALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR´
Erbakan,  Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Türk gelenek görenek ve aile yapısına aykırı tavırlar sergileyerek LGBT ve eşcinselliği savunduğunu söyledi.
LGBT ve eşcinselliğin toplumda doğallaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruyorlar, 'efendim LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi size göre' diyorlar, 'ne münasebet efendim, neden versin, bu da herkesin kendi özel hayatı kendi tercihidir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyor. İşte yedili masanın cumhurbaşkanı adayı bu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Belediye Başkanı katıldığı bir programda kendisine de soruyorlar, çok affedersiniz 'eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz' dendiği zaman, diyor ki 'efendim, bu gayet doğal, bir tercih meselesi ancak şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil, düşünebiliyor musunuz yani toplum millet hazır hale gelirse veya getirebilirsek eşcinsel evliliklerde gayet normal bir şekilde yapılabilir, anlamında bu konuşmayı yapıyor. Allah muhafaza buyursun. Allah bunlara fırsat vermesin, 'Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım' diyor, 'Ayasofya'nın cami olması doğru bir adım olmadı' diyor" şeklinde konuştu. (DHA)Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-04-29 23:39:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Selahaddin Adil Paşa'nın çalışma masası müzede sergilendi
YEREL HABERLER Selahaddin Adil Paşa'nın çalışma masası müzede ...
Gaziantep'te billboardlardaki afişlere hakaret içerikli yazı yazan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te billboardlardaki afişlere hakaret ...
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde 5 blok tamamlanıyor
YEREL HABERLER TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde 5 ...
Gaziantep'te kumar operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kumar operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 bin 550 kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı
YEREL HABERLER Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, "Anadolu ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli ...
Gaziantep'te çiftçilere malzeme ve yem dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te çiftçilere malzeme ve yem dağıtımı ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ...
Gaziantep'te "Travmatik Acil Durum Hastanesi"nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Travmatik Acil Durum Hastanesi"nin ...
İslahiye'de afetzedelerin konteynerlere geçişi büyük ölçüde tamamlandı
YEREL HABERLER İslahiye'de afetzedelerin konteynerlere geçişi büyük ...
GÜNCELLEME - Eşi ve dayısını öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eşi ve dayısını öldüren şüpheli ...
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te muhtarlarla buluştu:
YEREL HABERLER Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te ...
Gaziantep'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ...
"Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" 5-8 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek
YEREL HABERLER "Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" 5-8 Aralık'ta ...
Eşi ve dayısını öldüren şüpheli Gaziantep'te yakalandı
YEREL HABERLER Eşi ve dayısını öldüren şüpheli Gaziantep'te ...
Eşi ve dayısını öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eşi ve dayısını öldüren şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.