Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Severek yediğiniz bu besinler Alzheimer'a neden olabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Öner (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Şahin T. (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden İbrahim Öner'in kullandığı 27 ALZ 638 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Öner ile arkasında bulunan Ramazan G. (17) ve Mustafa K. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü İbrahim Öner, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Şahin T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2023-04-30 18:13:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.