Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Öner (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Şahin T. (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden İbrahim Öner'in kullandığı 27 ALZ 638 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Öner ile arkasında bulunan Ramazan G. (17) ve Mustafa K. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü İbrahim Öner, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Şahin T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2023-04-30 18:13:32
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