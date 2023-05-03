Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman kazandırdığı belirtilen 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temini sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Araştırmada belirlenen 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerinde yüklü miktarda parayla yakalanan ve ismi açıklanmayan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2023-05-03 14:59:17



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