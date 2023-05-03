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Bakan Varank: 14 Mayıs´ta yine doğru tercih yapılacaktır

DHA

Bakan Varank: 14 Mayıs´ta yine doğru tercih yapılacaktır


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "14 Mayıs´taki tercih çok önemli. Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek. Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar nasıl doğru tercih yapıldı ise yine doğru tercih yapılacaktır" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Erkul ailesinin iş birliğiyle yapılan 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Varank´ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
'TÜRKİYE´NİN BİLİM ÇITASINI YÜKSELTECEK HER ADIM ÖNEMLİ'
Toplantıda konuşan Bakan Varank, Türkiye´nin bilim ve teknoloji alanındaki çıtasını yükseltecek her atılımın çok önemli olduğunu söyledi. Gündemlerinin bilim ve teknik olduğunu kaydeden Varank, "Bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon amacımız. Türkiye Yüzyılı'nın nişaneleri Toog, İmece uydusu, TCG Anadolu, milli muharip uçağımız Kaan. Bunların hepsi ülkemiz için bir simge ve kilometre taşlarıdır. 21 yıl boyunca Türkiye´nin dört bir yanında gençlerimiz için muazzam yatırımlar yaptık. Dene-yap atölyelerimizin sayısını 100´e çıkardık ve 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırdık. Uzaya ve astronomiye ilgiyi artırmak için gökyüzü gözlem şenlikleri düzenliyoruz. Araştırma yarışmaları düzenliyoruz çocuklarımız için. Geçtiğimiz yıl kutup araştırma projesi yarışmasında birinci olan lise öğrencilerini deneylerini yapmak üzere Antartika´ya gönderdik. Bu sene yine olacak bu yarışmalar. İklim değişikliği kategorisinde birinci olan arkadaşımızı da Kuzey kutbuna göndereceğiz. Seneye bu birincilik neden Gaziantep´ten çıkmasın. Buraya gelirken astronot adaylarımızı belirledik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşımız uluslararası uzay istasyonuna gidecek. Al yıldızlı bayrağımızı orada temsil edecek. Bundan 20 yıl önce böyle şansımız yoktu. Bu ülkeye 20 yıldır imkanlar kazandırdık. Gençlerimize yeni imkanlar sağlıyoruz. Teknofest İstanbul´un finalini yeni gerçekleştirdik. Bu sene ilkini İstanbul´da düzenlediğimiz Teknofes´tin ikincisini Ankara´da gerçekleştireceğiz. Bu sene Teknofest İstanbul´a tam 2 buçuk milyon ziyaretçi geldi. 41 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 1 milyon öğrencimiz başvurdu. Dünyada böyle bir teknoloji etkinliği var mı? Türkiye´de öyle bir ateş yaktık ki bu ateş tüm Türkiye´yi sardı" diye konuştu.
`İHA-SİHA KARIN DOYURMUYOR DİYENLER KATMA DEĞERDEN ANLAMIYOR´
Mustafa Varank, Türkiye Yüzyılını inşa etmek istediklerini belirterek, "Bilime, teknolojiye, ilime yönelmekten, katma değerli üretimi arttırmaktan başka şansımız yok. Onun yolu bu tip yatırımlardan geçiyor. Bizi eleştirenler, Türkiye´nin otomobili, İHA´ları SİHA´ları karın doyuruyor mu diyenler ne üretimden ne katma değerden anlıyor. Türkiye´nin otomobilinin ürettiği katma değeri başka nerde üretebileceksiniz. Biz onları kulak ardı ediyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Projelerimiz şu anda hazır" ifadesini kullandı.
'14 MAYIS´TA YİNE DOĞRU TERCİH YAPILACAKTIR´
Bakan Varank, 14 Mayıs'ta vatandaşların doğru tercih yapacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:
"14 Mayıs´tan sonra son süratle projeleri uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye´yi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bunları yapmak için irademiz ve imkanlarımız var. Ama 14 Mayıs´taki tercih çok önemli. Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek. Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar nasıl doğru tercih yapıldı ise yine doğru tercih yapılacaktır. Çok büyük felaketler yaşadık. Şu anda hangi işi yaparsak yapalım bir numaralı işimiz deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırabilmek. Vatandaşlarımıza kalıcı konutlarını bir an önce yapıp teslim etmek için çalışıyoruz. Bölgedeki esnafın ticarethanelerin, üreticilerin hayatları yeniden eski haline döndürülmeli. Bunun için yerelde valilikle büyükşehir belediyeleri ile atılması gereken adımları atıyoruz. Bizlerde bu şehirlere hizmet etmek için yatırımlar yapmak için bu zamana kadar olduğu gibi yine gayret gösteriyoruz. Gençlerimizden tek isteğimiz hayallerinin peşinden koşsunlar. Gençler ne hayal ediyorsanız onu yerine getirmek için yanınızda olacağız. TÜBİTAK ile KOSGEB ile kalkınma ajanslarımızla yüzlerce proje ile sizlere destek oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz.´´
Bakan Varank ve katılımcılar konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılan bilim merkezini ziyaret etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA
2023-05-03 19:12:40

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