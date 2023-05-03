Bakan Varank: 14 Mayıs´ta yine doğru tercih yapılacaktır (3)



CUMHUR BULUŞMASINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep´te Gaziray Park açılışı ve Cumhur Buluşmasına katıldı. Bakan Varank´a, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekili adayları eşlik etti.

`14 MAYIS KADER SEÇİMİ´

Burada vatandaşlara seslenen Bakan Varank, 14 Mayıs´ın bir kader seçimi olduğunu ifade etti. Türkiye´yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması gerektiğini ve bunun da 14 Mayıs seçimlerinden geçtiğini ifade eden Bakan Varank, "Bizim Türkiye´yi dünyanın 10 ekonomisinden birisi yapmamız lazım. Bunun yolu 14 Mayıs seçimlerinden geçiyor. 14 Mayıs bir kader seçimi. Biz 14 Mayıs´ta şuna karar vereceğiz. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke mi olacak yoksa kaderi başka ülkelerin ayaklarına takılan bir ülke mi olacak. Biz buna karar vereceğiz. Mecliste de Cumhur İttifakı'nı büyük ölçüde sandıktan çıkarmamız gerekiyor´´ dedi.

'BİRİLERİ YIKMA DERDİNDE'

Ülkede bir dönem koalisyonlar olduğunu ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Biz ne kadar yapmak derdindeysek birileri de yıkma derdinde. Birileri bu ülkeyi sürekli paçasından tutup aşağı çekme derdinde. Eskiden bu ülkede kirli pazarlık siyaseti vardı. İki bakanlık vereyim, üç milletvekili transfer edeyim ben işimi göreyim hesabı vardı. Koalisyonlar vardı bu ülkede. Ama şu anda bu kirli pazarlığı o kadar ileri götürdüler ki şu anda PKK ile pazarlık yapıyorlar. Kandil´in sözde liderleri her gün açıklama yapıyorlar. 14 Mayıs´tan sonra hapisteki bütün teröristleri çıkartacağız diyorlar. Kime güveniyorlar. Kılıçdaroğlu´na güveniyorlar. Şu anda FETÖ´cülerle pazarlık yapıyorlar. FETÖ´cüler ne diyor. 14 Mayıs´tan sonra Türkiye´ye döneceğiz diyorlar. Bizim çok akıllı olmamız lazım. Bizim teröristlere teslim edecek bir ülkemiz yok. PKK kimi destekliyorsa, FETÖ kimi destekliyorsa onun karşısında olmamız lazım." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2023-05-03 23:24:58



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