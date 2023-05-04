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Bünyamin Bozgeyik: Spor turizmi için projeler üreteceğiz

DHA

Bünyamin Bozgeyik: Spor turizmi için projeler üreteceğiz


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) SPOR Toto Teşkilat Başkanı ve AK Parti Gaziantep 8'inci sıra milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik, ''Temel hedeflerimizin başında yılda yaklaşık 700 milyar doları bulan spor turizmi pastasından Gaziantep ve Türkiye'ye döviz kazandıracak projeler üretmek. Gaziantep spor turizminin odağı olacak'' dedi.
Gaziantep'te 21 yılda spor ve tesis alanında önemli hizmetler yapıldığını söyleyen Bünyamin Bozgeyik, 7 Mayıs Pazar günü Festival Park'ta 15.00'ten itibaren düzenlenecek motosiklet sporcusu Birkan Polat'ın akrobasi gösterisine davet amaçlı basın toplantısı düzenledi.
'YATIRIMLARIN SPOR ENDÜSTRİSİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'
Gaziantep'te 21 yılda spor ve tesis alanında önemli hizmetler yapıldığını söyleyen Bünyamin Bozgeyik, bu hizmetlerin artırılmasını ve mevcut yatırımların spor endüstrisi ile birleştirilmesini hedeflediklerini anlatarak, ''AK Parti ile 21 yılda istikrar sağlandı. Üretim ekonomisini canlandıran, yerli ve milli savunma sanayiini ülkemiz menfaatleri doğrultusunda geliştiren, sanayileşme, bilim ve spor alanlarında bir istikrar sağlandı. Para, sermaye, risk, spor, turizm, ekonomi her şey istikrarı ve düzeni sever. Bunu spor branşında, futbol da sakatlığa benzetmek istiyorum. Ya da sportif bir başarı da disiplinli bir çalışma olmadan kazanmak bir kez tesadüfi olabilir. Ya da kalıcı bir sakatlıkla tüm sportif hayaller yok olabilir. Aynı şekilde siyaset de bence bu şekilde. Deneyim, tecrübe ve disiplinli bir süreçle maceraya girmeden, hayallere koşarken sakatlanmamak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem Gaziantep'e hizmet edecek çoğunluğa ulaşacağımıza inanıyorum.
"GAZİANTEP NÜFUSUNUN YAKLAŞIK 500 BİNE YAKINI 18-24 ARASI GENÇLERDEN OLUŞUYOR"
Gaziantep yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ve Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri. Nüfusumuzun yaklaşık 500 bine yakını da 18-24 arası gençlerden oluşuyor. Biz de bu genç nüfusu ve dinamizmi kullanacak projelerle şehrimize fayda sağlamayı hedefliyoruz. 2002 yılında Gaziantep'te 73 spor kulübü ve 5 bin 219 sporcu bulunuyordu. 2022 yılı sonu itibariyle sporcu sayımız 305 binin üzerinde, spor kulübü sayımız ise bin 37. ve 70 bine yakın genç kardeşimiz, gençlik merkezi üyesi oldu. 20 yılda yaklaşık 2 milyar TL Gaziantep'e sadece spor tesisleri için yatırım yapıldı.20 yılda spor tesisi sayımız 42´ye çıktı ve 5 gençlik merkezi oluşturuldu. Yurtların kapasitesi 2 bin 123´den 12 bin 810´a yükseldi. Bu hizmetlerin artırılmasını ve mevcut yatırımların spor endüstrisi ile birleştirilmesini hedefliyoruz"şeklinde konuştu.
'SPOR TURİZMİ İÇİN PROJELER ÜRETECEĞİZ'
Bozgeyik, temel hedeflerinin yılda yaklaşık 700 milyar doları bulan spor turizmi pastasından Gaziantep ve ülkemize döviz kazandıracak projeler üretmek olduğunu ifade ederek, Bu kapsamda hazırlanan tesisler ve sportif alt yapının ulusal ve uluslararası kulüplerin kampları için pazarlanmasını sağlamak olduğunu şehirleri spor turizminin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacaklarını söyledi. Bogeyik,"Temel hedeflerimizin başında yılda yaklaşık 700 milyar doları bulan spor turizmi pastasından Gaziantep ve ülkemize döviz kazandıracak projeler üretmek var. Hazırlanan tesisler ve sportif alt yapının ulusal ve uluslararası kulüplerin kampları için pazarlanmasını sağlamak, şehrimizi spor turizminin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmek var.
"BİR ÇOK SPOR BRANŞINDA TURİZME MÜSAİT BİR BÖLGE"
Bisiklet, dağ bisikleti, motosiklet, doğa yürüyüşü, hava sporları, su sporları, doğal gözlem turizmi, yayla turizmi, kamp karavan turizmi, dağcılık, atıcılık gibi doğa sporları. Ayrıca sportoto teşkilat başkanlığı süresince Gaziantep'e kazandırdığımız tesislerimizle, şehrimiz ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını yapabilecek altyapıya sahiptir. Biz de ilimize konaklamadan yeme içme sektörüne, lojistik sektöründen ulaştırmaya, yerel ekonominin canlanmasına kadar çok sayıda faydası olan turizmi ve özellikle de spor turizmini şehrimiz için hareketlendirmeye odaklanıyoruz. AK Parti'nin 21 yıllık tecrübesi ve hamleleri, Gaziantep'in dinamiği ve spor idaresindeki tecrübemizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize milletin vekili ve şehrimizin siyaset elçisi olarak vatandaşlarımızın teveccühü ile meclise yansıtmak azmindeyiz''dedi.
'SPOR TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLACAK'
Bünyamin Bozgeyik, 7 Mayıs Pazar günü Gaziantep'te önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, bu etkinliğin kentin spor turizmine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.
Bozgeyik,''Pazar günü gençleri ve aileleri Festival Park'a bekliyoruz. Hafta sonu spor turizmi çerçevesinde gençlerimizle ve halkımızla, ailelerimizle hoşça vakit geçirecek bir organizasyonumuz var. Sporun birleştirici gücünü, pozitif etkisini festival parkta birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ülkemize yansıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en iyi motosiklet akrobasi pilotu yeteneklerini sergileyecek. Ödüllü gençlik oyunları yarışmalarla sporun fair-play ruhunu yansıtacağız. Tüm Gazianteplileri ve çevre illerimizden misafirlerimizi Festival Park'ta 7 Mayıs pazar günü saat 15:00-18:00 arasında yapılacak olan etkinliğimize bekliyoruz''diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bünyamin Bozgeyik'in açıklamaları
Genel ve Detaylar DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-05-04 13:38:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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