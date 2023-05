Ali Babacan: 14 Mayıs bir referandumdur

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçim bir referandumdur. Her iki pusulada da bir referandum var. 1 metre uzunluğunda pusulada olsa ülkeyi yönetme arzusunda olan 2 alternatif var" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi ziyaretler için geldiği Gaziantep´te Balıklı Parkı´nda partisinin seçim çadırını ziyaret etti. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Babacan, seçimi Millet İttifakı´nın kazanması halinde Türkiye´nin güçleneceğini ve gerçek demokrasi gücü ile dünyanın saygın ülkelerinden biri olacağını söyledi.

Babacan, "Kimse bu milletin iradesine darbe diyemez. Bakın arkadaşlar, bunları ben iyi hatırlıyorum. 2002 seçimlerinde de demokrasiye inanmayanlardan bu sözleri duymadık mı? Baktılar ki başarısızlık geliyor, baktılar ki sandıkta mağlubiyet geliyor; hemen milli değerleri istismar ederek vatandaşlarımızı korkutmaya başlamışlardı. Bu ülkede uzun süre devlet yönetiminde görev almış kişilerden biri olarak söyleyeyim arkadaşlar, bu iktidar giderse, milli savunmamıza zerre kadar zarar gelmez. Bu iktidar giderse, milli menfaatlerimize zerre kadar zarar gelmez. Bu iktidar giderse, milli değerlerimizden hiçbir şey kaybetmeyiz. Hatta ve hatta uzun yıllar MGK üyesi olmuş, dış işleri bakanlığı da yapmış bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Kazandığımızda, ülkemiz öyle bir güçlenecek ki, şimdiki gibi hamasetle değil, gerçek demokrasinin gücüyle dünyanın saygın bir ülkesi olacağız. Önümüzdeki seçimler, ülkemizde hızlı bir atılımın başlangıç tarihi olacak" dedi.

`BU SEÇİM REFERANDUMDUR´

Babacan, 14 Mayıs seçimlerinin bir referandum olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

`´Haksız ve orantısız rantlara son vereceğiz. İnsana ve doğaya zarar veren tüm işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla, zenginliği ile sağlayacağız. Akıl dışı maceralara atılıp, ülkeyi fakirleştiren düzeni sonlandıracağız. Bu seçim bir referandumdur. Her iki pusulada da bir referandum var. 1 metre uzunluğunda pusulada olsa ülkeyi yönetme arzusunda olan 2 alternatif var. Ama biz ne ile neyin arasında tercih yapacağız biliyor musunuz? Oy pusulalarında karşımızda 2 tercih var. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Gaziantep cevapların hepsini biliyor. Bu uzun pusula da aslında 2 tercih var." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-05-04 19:49:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.