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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım (2)

DHA

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım (2)


'DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM İHTİYACI GÖRÜYORUZ' 
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kahramanmaraş'ın ardından depremin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. İslahiye´deki AFAD Koordinasyon Merkezi´nde iş insanları ile bir araya gelen Demir, deprem bölgelerinde yaraların sarılması noktasında ellerini taşın altına koyacaklarını söyleyerek, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak ilk günden bu yana tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti.
Deprem olduktan hemen sonra acil yardımlarla ilgili ellerinde olan teknolojilerin bir kısmını alana gönderdiklerini anlatan Demir, "Savunma Sanayi Başkanlığı olarak ilk günden itibaren şirketlerimizi seferber ettik. Acil ihtiyaçlar için kaynaklar ayırıp acil koordinasyon ve AFAD merkezlerinde takip ederek gerekli destekleri vermeye çalıştık. Ama şurası net, yaraların uzun vadeli sarılması ve kalıcı konut sağlanması bir yandan da kalıcı işyerleri sağlanması ve tesisler sağlamaktan geçiyor. Yine devletimizin seferber olduğu iskan ve konut projeleri yaratmak istedik ama bunun yeterli olmayacağını biliyoruz. İlk günden bu yana acil yardımlarla ilgili elimizde olan teknolojilerin bir kısmını da alana göndermeye çalıştık. Bazılarını ilk defa kurtarma operasyonlarında kullandık. Duvar arkası tespit radarlarımızı gönderdik. 40´a yakın canın kurtarılmasına vesile oldular. Yine dron ile havadan görüntüleme sistemi ile kurduğumuz GSM sistemleri, çubuk kalem kameraları ile elimizden geleni yapmaya çalıştık. Afetlere hazırlık anlamında savunma sanayisi bundan sonra daha fazla katkıda bulunacaktır" dedi.
`DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE KATMA DEĞER OLUŞTURULMALI´
Depremden etkilenen illerin hemen hemen her birinde bir faaliyet yapılması ve bir katma değer oluşturulması ile ilgili planlar yaptıklarını söyleyen Demir, "Burada istihdam sağlamak önemli. Savunma sanayimizin Anadolu´muzun çeşitli illerinde yapılanması zaten amaçlarımızdan birisiydi. Bölgede de deprem sonrası yapacağımız destekler anlamlı olabilmesi için sadece iskan değil, istihdam sağlamaktan da geçtiği için savunma sanayi firmalarımızın kolları sıvamalarını ve projeler üretmelerini öngördük. Yaptığımız ön çalışmalar neticesinde depremden etkilenen illerimizin hemen hemen her birinde bir faaliyet yapılması ve bir katma değer oluşturulması ile ilgili planlar yaptık. Kahramanmaraş´ta TUSAŞ´ın başlattığı projeler var. Orada uçak parçaları ile ilgili bir faaliyet başlıyor" dedi.
`KARBON FİBERİN BÖLGEDE YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ´
İsmail Demir, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçeleri için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Gaziantep için de İslahiye ve Nurdağı gibi en çok etkilenen ilçelerimizde de kapsamlı bir yatırım yapma ihtiyacı görüyoruz. Birçok alan gözden geçirdik. Öncelikle şirketlerimizin bu alan için düşündüğü karbon fiber üretimi ve karbon fiber sonrasında oluşacak çeşitli kompozit ürünlerinin bölgede yapılabilmesi. Türkiye´de çok ihtiyaç duyulan ve kapsamlı bir yatırım isteyen proje. Bunların en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi de TUSAŞ´ın ve Roketsan´ın ihtiyacı olan ürünlerde kullanıyoruz. Türkiye´nin çok fazla ihtiyacı var. Bununla ilgili üretim yapan şirketlerimiz var ama yeni üretim kapasitelerinin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bir taraftan petrokimya ürünlerini ilgilendiren bir alan diğer taraftan tekstili ilgilendiren bir alan. Hatta oradan da kimyayı ilgilendiren bir alan derken kapsamlı bir yatırım projesi kafamızda var. Bunları gerek şirketlerimiz gerek sanayicilerimizle görüşüp kısım kısım ama nihayetinde bölgeye gerçekten çok fazla katma değer sağlayacak ve Türkiye için önemli ürünler üretecek bir tesis ya da tesisler zinciri yapabiliriz. Sadece bir tek tesisten konuşmuyoruz. Bölge sanayicileri ile ekosistem oluşturup savunma sanayinin bu ve diğer alanlarına da katkı üretecek formüller oluşturmaya hazırız. O açıdan yaraların uzun soluklu sarılmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. Tabii sadece Gaziantep bölgesiyle değil, ileride Adıyaman, Hatay, Malatya, Elazığ gibi illerimizde belki Osmaniye. Kahramanmaraş'a zaten başladık. Bu çerçevede değerlendireceğiz. Amacımız dokunmadığımız il kalmasın, yara sarmak için dokunmadığımız bölgemiz kalmasın diyoruz. Bu tabii bir kalkınma hamlesinin de bir parçasıdır. Sadece deprem sonrası yaraların sarılması değil, yaraların sarılmasıyla beraber bir kalkınma hareketinin de alanımıza yayılmasını da içeren faaliyet olacak. Bu faaliyeti yaparken bir öncü kuvvet gibi sahada olacağız. Belki ilk safhada elimizi taşın altına koyacağız ama şuna inanıyoruz, çok güzel örnekleri de oluşmaya başladı. Bölgenin insanı bölgedeki sanayicilerimiz de burada çok önemli katkılarda bulunacaklar. Bölgede yapılacak her türlü faaliyetteki istihdamın ana kaynağı bölge insanı olacak. Burada ana amaçlardan birisi hem yatırım yapmak, teknoloji oluşturmak hem de bölge insanımızın yaralarını saracak daha ileride de uzun sürede istihdam oluşturacak ve belirli bir teknoloji seviyesi kazandıracak bir istihdam politikası gütmek. Bu politikanın gerektirdiği insan kaynağının bölgede olduğuna inanıyoruz. Ola ki olmaması durumunda da gerekli eğitim ve yetiştirme faaliyetlerini ilk günden itibaren yapmak istiyoruz. İstihdam ettiğimiz arkadaşlarımızın konut sorunu da yine istihdam eden taraf halledecek. İşe aldığımız her bir depremzedemizin konut problemini de yine iş yeri çözüyor olacak.´´
Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-05-05 17:19:51

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