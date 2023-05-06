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Bakan Kirişci: Sulama projeleri bölgeye değer katacak

DHA

Bakan Kirişci: Sulama projeleri bölgeye değer katacak


Ahmet ATMACAKadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplam bedeli 23 milyar TL olan Orta Ceyhan ve Menzelet 2'nci Merhale Projeleri'nin tamamlanmasıyla birlikte 1 milyon dekar tarım alanının sulamaya açılarak 5.5 milyar TL değerinde net zirai gelir artışı sağlanacağını söyledi. Kirişci "Sulama projeleri bölgeye değer katacak" dedi. 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te İslahiye İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinin ardından ilçede kurulan Kılavuzlu sulama hattının 4´üncü kısmında bulunan 2 adet hat kapama vanalarının inceledi. Bakan Kirişci'ye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti 1´inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül ve vatandaşlar eşlik etti. 
'5.5 MİLYAR LİRALIK ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLAYACAK´
Bakan Kirişci Orta Ceyhan ve Menzelet 2'inci Merhale Sulama Hattı Projesi´nin yaklaşık 30 kilometresinin Gaziantep´in Nurdağı ve İslahiye İlçelerinden geçtiğini söyledi. Bakan Kirişci, sulama projelerinin bölgeye katacağı ekonomik değer ve oluşturacağı istihdamları anlatarak, projenin tamamlanmasıyla birlikte 1 milyon dekar alanın sulanabileceğini ve 5.5 milyar TL'lik net gelirin yanında 120 kişiye de istihdam alanı oluşacağını belirtti. Bakan Kirişci projelerle ilgili şöyle devam etti:
"Orta Ceyhan Menzelet 2'nci Merhale Projesi Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerine hitap eden sulama ve enerji amaçlı tesisleri içeriyor. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan yatırımla 1,5 milyar TL maliyetli baraj 2011 yılında tamamlandı. 74 milyon metreküp su depolandı. 54 MW kurulu gücünde ve 248 GWH/yıl enerji kapasiteli santral 800 milyon TL maliyetle 2013´de kuruldu. 80m3 /s başlangıç debili 2,7 milyar TL maliyetli toplam 86 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı 2020´de tamamlandı.  Ana kanalın yaklaşık 30 kilometrelik kısmı Gaziantep Nurdağı ve İslâhiye´den geçmektedir. 156,5 bin dekar sulama alanının şebeke inşaatı tamamlandı. Toplam proje bedeli 23 milyar TL olan tesislere şimdiye kadar yüzde 37´lik kısma tekabül eden 8,5 milyar TL harcama yapıldı.  Proje tamamlandığında 1 milyon dekardan fazla bir alan sulamaya açılarak 5,5 milyar TL'liknet zirai gelir artışı sağlanacak ve 120 bin kişilik istihdam oluşturulacak. Kılavuzlu sulama hattının ihalesi yapılan kısımların teknik ve idari çalışmaları sürüyor. 1 Milyon 92 Bin 910 dekar sulama alanının; 210 bin dekarı Kahramanmaraş´ta, 419 bin dekarı Gaziantep´te 463 bin dekar Hatay´da yer almaktadır. Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde toplam 630 bin dekar sulama alanının şebeke inşaatı 5 bölüme ayrılmıştır. İhalesi yapılan kısımların inşaatı teknik-idari kriterler ve bütçe imkânları doğrultusunda, membadan mansaba doğru faydaya dönüşerek devam etmektedir."
`HARCANAN HER PARANIN FAYDAYA DÖNÜŞME ZAMANI GELDİ´
Bakan Kirişci, Kılavuzlu sulama alanının tamamının Gaziantep sınırları içinde olduğunu ve proje ile toplam 151 bin dekar zirai alanın sulanabileceğini söyledi.
Sulama sistemleri ile Gaziantep´e yıllık 757 milyon TL net zirai gelir artışı sağlanarak 16 bin kişiye de istihdam alanı oluşturulacağını belirten Bakan Kirişci, "Kılavuzlu sulamaları 151 bin dekar sulama sahası bulunan 3'üncü kısım geçen yıl tasfiye edilmişti. 2,5 milyar TL maliyetli işin kısa zaman içerisinde ihalesinin yapılarak 2-3 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.  Sulama alanının tamamı Gaziantep ilindedir. Toplam 151,5 bin dekar zirai alanın sulanması ile 16 bin kişiye istihdam sağlanacak, yıllık 757 milyon TL net gelir artışı hedeflenmektedir. Kılavuzlu projesinde ana üniteler tamamlanmış olup, artık her harcanan paranın faydaya dönüşme aşamasına gelinmiştir. 87 bin 830 dekar sulama sahası bulunan 4'üncü kısım işlerinde teknik idari kriterler ve bütçe imkânları doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 2023 yılında 11 bin dekar sulamaya hazır hale getirilecek, geriye kalan 76.180 dekar ise 2024´te ve müteakip yıllarda faydaya dönüşecektir. Sulama alanının tamamı Gaziantep ilindedir.  Toplam 87 bin 830 dekar zirai alanın sulanması ile 9 bin kişiye istihdam sağlanacak, yıllık 439 milyon TL net gelir artışı hedeflenmektedir.  Maliyeti 1,5 milyar TL´dir. 2024 yılında tamamlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.
Bakan Kirişci, açıklamasının ardından sulama sistemlerinde kullanılan boru hatları içerisinde incelemelerde bulunarak burada hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAKadir ÇELİK
2023-05-06 19:40:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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