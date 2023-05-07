Gaziantep´te motosiklet şov hayran bıraktı



Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep'te ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat'ın motosiklet şovu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Spor Toto Teşkilat Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bünyamin Bozgeyik'in öncülüğünde Anadolu Doğa ve Motor Sporları Kulübü tarafından gençlere yönelik organizasyon düzenlendi. Türkiye'nin en iyi motosiklet akrobasi şov pilotu Birkan Polat ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte Gençlik Oyunları, Frizbi, Kule Yapma, Saka Su Oyunu, Tangram ve Bataklık gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Gaziantep'e gelen motosiklet akrobasi şov pilotu Birkan Polat'ın gösterisi de katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

BİRKAN POLAT: TRAFİĞE KAPALI ALANDA DENESİNLER

Akrobasi şov pilotu Birkan Polat, Gaziantep'e geldiği ve bu etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaptığı gösterinin oldukça ilgi gördüğünü kaydeden Polat, akrobasinin trafiğe kapalı alanlarda yapılması gerektiğini anlatarak, "Gaziantep'e ikinci gelişim. İlk geldiğimde hava yağışlı olduğu için gösteri yapamamıştım. Bugün spor turizmine katkıda bulunmak ve motosiklet tutkunları ile zaman geçirmek için yine geldim. Burada güzel bir gösteri yaptım ve oldukça ilgi gördü. İzlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Bu hareketler oldukça riskli olduğu için en büyük tavsiyemiz trafiğe kapalı alanlarda çalışarak kimsenin canını tehlikeye atmamalıdır. Etkinliği düzenleyen ve izlemeye gelen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motosiklet gösterisi

Birkan Polat ile röp.

Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-05-07 17:49:48



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