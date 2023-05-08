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Sinan Oğan: Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı ve mutlak çoğunlukla kazanılmalı

DHA

Sinan Oğan: Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı ve mutlak çoğunlukla kazanılmalı


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ATA İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ''Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortam seçimlerin başa baş gittiğini gösteriyor. Olur da eğer muhalefet yarım puan farkla seçimleri kazanırsa Türkiye'yi bunlar kaosa götürür. HDP ve HÜDA PAR arasında çıkarılacak bir tartışma ve çatışmayla, Türkiye'de seçimlerin erteleneceği süreci dahi konuşacak bir tartışmalı sürece girebiliriz. O sebeple de seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır" dedi.
ATA İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte geldiği Gaziantep'te, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, Van ziyareti dönüşünde seçim otobüsünün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taşlı saldırıya uğrağını söyledi. Seçimlere daha sakin bir ortamda gidilmesi gerektiğini vurgulayan, jandarma tutanakları ve otobüsün fotoğraflarını gösteren Sinan Oğan, şöyle konuştu:
''Dün arkadaşlarla Van ziyaretimizi tamamladık. Hep beraber ekip olarak buraya gelecektik. Ancak bizim acilen Ankara'ya dönmemiz icap etti. Yani son anda bu şeyi değiştirdik. Bizim seçim otobüsümüz Silvan'da saldırıya uğradı. Dün bunu aslında duyurmayacaktım. Çünkü ben Türkiye'nin gerilmesini istemiyorum. Türkiye'nin gergin bir ortamda seçime gitmesini istemiyorum. Bunu anlatmayacaktım ama sonra gördük ki Erzurum saldırısından sonra bize dönük en doğal demokratik hakkımız olan cumhurbaşkanlığı adaylığımızdan çekilmemizi isteyen binlerce tweet atılmaya başlandı. Evet Erzurum'da yapılan saldırıyı, 'Bu ülkenin demokratik seçimlerine gölge düşürmeye dönük bir provokatif girişim olarak nitelendiriyoruz ve kınıyoruz' dedik. Ancak biz de saldırı altındayız. Biz de tehdit altındayız. Saldırıyla ilgili, 'Bunun belgesi nerede? Videosu nerede? Fotoğrafı nerede?' gibi sorular oldu. Ben de dedim ki 'Olsun'. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı adayı bir şey söylüyorsa vatandaş ona inanacak ve güvenecek. Biz diğerleri gibi tek ayak üstünde yedi takla atan insanlardan değiliz. Bizim sözümüz senettir arkadaşlar."
'SEÇİM İKİNCİ TURA KALMALI'
Sinan Oğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamın seçimlerin başa baş gittiğini gösterdiğini söyledi. Muhalefetin yarım puan farkla seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin kaosa gideceğini söyleyen Oğan, "Seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır" dedi. Sinan Oğan, şöyle konuştu:
"Buradan Türkiye'yi bir tehdide karşı uyarmak istiyorum arkadaşlar. Çok önemli bir konudan bahsediyorum. Seçimlerin birinci turda bitirmeye çalışanların da özellikle de muhalefete buradan sesleniyorum. Ne büyük tarihi gaflet içerisinde olduklarını duysunlar. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortam seçimlerin başa baş gittiğini gösteriyor. Olur da eğer muhalefet yarım puan farkla seçimleri kazanırsa Türkiye'yi bunlar kaosa götürür. HDP ve HÜDA PAR arasında çıkarılacak bir tartışma ve çatışmayla, Türkiye'de seçimlerin erteleneceği süreci dahi konuşacak bir tartışmalı sürece girebiliriz. O sebeple de seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır. Bu bir stratejik hamledir. Herkes aklını başına devşirsin ve böyle seçimleri ilk turda alalım, yarım puanla da alalım, 5 bin oyla alalım. Bunun ben tarihi bir yanlış olacağını, ülkemizin geleceği açısından bu konuda endişe duyduğumu ifade etmek isterim.''
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ daha sonra İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-05-08 15:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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