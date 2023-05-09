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Depremde 7 üyesini kaybeden `Antakya Medeniyetler Korosu´ Gaziantep´te sahne aldı

DHA

Depremde 7 üyesini kaybeden `Antakya Medeniyetler Korosu´ Gaziantep´te sahne aldı


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, 'Dayanışma Konserleri' kapsamında `Misafirin var Gaziantep´ sloganıyla Gaziantep´te sahne aldı.
Koordinatör Mustafa Büyükuncu tarafından Hatay Antakya´da depremde yıkılan Kültür Sanat ve Kongre Merkezinin yeniden inşası için `Antakya Medeniyetler Korosu´nun da katıldığı bir proje gerçekleştirildi. Koro, depremde hayatını kaybeden üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkı ve türküler seslendirdi. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi. Proje kapsamında organize edilen programdan elde edilecek tüm gelir, kültür sanat ve kongre merkezinin Antakya´da yeniden inşası için kullanılacak. Gaziantep´te bir otelde gerçekleştirilen programa bin 500 müzik sever katıldı.
Proje Koordinatörü Mustafa Büyükuncu, projenin sivil gönüllülük hareketi olarak başladığını ve amaçlarının deprem bölgelerinde sanatın devam etmesi olduğunu söyledi. Toplumsal duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyleyen Büyükuncu, "Depremde yıkılan Antakya Kültür Sanat Kongre Merkezi´ni yeniden yapma projesi içerisindeyiz. 'Misafirin var Gaziantep' adı altında Antakya Medeniyetler Korusu´nu bu gece şehrimizde misafir ediyoruz. Etkinliklerimizin ilki olacak. Tamamıyla sivil gönüllülük hareketiyle başlayan bir proje. Toplumsal duyarlılığı artırmak öncelikli amacım. Projeye maddi manevi destek koyan arkadaşlarımızla birlikte finali de yapacağımız bir gece yaşamak istiyoruz. Biz depremi yaşadık, Hatay felaketi yaşadı. Gaziantep´te çok büyük destek oldu. Salonumuza yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Alamadığımız 5 bin kişi var. İkinci etkinliğimizi de en kısa sürede yapacağız. Gaziantep bunun meşalesini yaktı tüm şehirlerimizin de destek çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-05-09 22:35:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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