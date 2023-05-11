Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Dağdelen (51) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Dağdelen´in tarlaya giderken kontrolünü kaybettiği 27 N 1929 plakalı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dağdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet Dağdelen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-05-11 15:08:43



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