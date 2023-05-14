Gaziantep´te ilk oylar sandıkta

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28´inci dönem Milletvekilli Genel Seçimi için Gaziantep´te ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep´te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. 08.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA

2023-05-14 08:40:09



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