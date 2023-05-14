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Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep´te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. 08.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.Görüntü Dökümü

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-Seçmenlerin oy kullanmak için okullara gelmesi

-Seçmenlerin içeri alınması

-Sandık görevlilerinin kontrolleri

-Kullanılan ilk oylar

-Genel ve detay görüntülerHaber:Kadir GÜNEŞ-Kamera:Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ

2023-05-14 08:52:00



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