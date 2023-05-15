Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı



Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, CHP 3, MHP 1, Yeşil Sol Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1 milyon 365 bin 695 seçmeni bulunan Gaziantep'te 4 bin 74 sandık kuruldu. 1 milyon 166 bin 489 seçmenin kullandığı oyların yapılan sayımında 1 milyon 144 bin 605 oy geçerli sayıldı. Sayım sonunda oyların 520 bin 556'ını AK Parti, 236 bin 51'ini CHP, 112 bin 445'ini MHP, 105 bin 584'ünü Yeşil Sol, 63 bin 55'ini ise İYİ Parti aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti'den Abdulhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkececi, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik, CHP'den Hasan Öztürkmen, Melih Meriç ve Ertuğrul Kaya, MHP'den Sermet Atay, İYİ Parti'den Mehmet Mustafa Gürban ve Yeşil Sol Parti'den Sevda Karaca Demir milletvekili olmaya hak kazandı.

2018 yılında yapılan seçimlerde Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 2, MHP 2, HDP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazanmıştı.

MİLLET İTTİFAKI 550 SANDIĞIN SONUCUNA İTİRAZ EDECEK

Resmi olmayan sonuçların ardından Millet İttifakını oluşturan partilerin temsilcileri sayımlar ve birleştirme tutanaklarında yanlışlık olduğunu savunduğu 550 sandığa itiraz etmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. En az 3, en fazla 16 ay oy ile rakamların tutarsızlık gösterdiği belirtilen sandıklara ilişkin bilgileri hazırlayan Millet İttifakı temsilcilerinin öğleden sonra İl Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapacakları belirtildi.

ABDULHAMİT GÜL (AK PARTİ)

Abdulhamit Gül (46); Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olarak serbest avukatlık yaptı. 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevini yürüten Gül, 1 Kasım 2010 ile 22 Eylül 2012 tarihleri arasında Has Parti Ankara İl Başkanlığı yaptı. görevlerinde bulundu. 2012 yılında AK Parti MKYK üyesi olan Gül, 2014 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini yerine getirdi. 25, 26 ve 27'nci Dönem seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi. 65 ve 66'ncı hükümette Adalet Bakanı olarak kabinede yer alan Abdulhamit Gül, 29 Ocak 2022 tarihinde görevinden affını istedi. Gül, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET EYÜP ÖZKEÇECİ (AK PARTİ)

Mehmet Eyüp Özkeçeci (63), ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep´te tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Gaziantep'ti sentetik dokuma üzerine fabrikası bulunan Özkeçeci, AK Parti Gaziantep İl Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyaset hayatına atıldı. Çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra Özkeçeci, 28 Aralık 2014 tarihinden bu yana AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Özkeçeci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ALİ ŞAHİN (AK PARTİ)

Ali Şahin (53), Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. 1990-1997 yılları arasında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Fahri Danışmanlığını yapan Ali Şahin, 2011 yılı seçimlerinde 24'üncü dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 64, 65 ve 66. hükümetler döneminde Avrupa Birliği Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27'nci Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. 30 Haziran 2020 tarihinde TBMM İdare Amiri olarak seçilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DERYA BAKBAK (AK PARTİ)

Doç. Dr. Derya Bakbak (51), Gaziantep'te dünyaya geldi ve Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Gaziantep Üniversitesi'nde ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi´nde öğretim üyeliği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Mimarlık Bölüm Başkanlığı yaptı. 24. ve 27. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekilliği yapan Bakbak, evli ve 2 çocuk annesidir.

MESUT BOZATLI (AK PARTİ)

Mesut Bozatlı (29), Gaziantep'te dünyaya geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesini ile İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü bitirdi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden de mezun olan Bozatlı, serbest olarak avukatlık yapmaktadır. 2019 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Şehitkamil Belediye Meclis üyeliğine seçilen ve AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Bozatlı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ŞEHZADE DEMİR (AK PARTİ)

Şehzade Demir (49) Şırnak'ta dünyaya geldi. Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine devam eden Demir, HÜDA PAR´ın kurucuları arasında yer aldı. HÜDA PAR Genel Sekreterlik görevini sürdüren Demir'in, çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmaya devam etmektedir. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

İRFAN ÇELİKASLAN (AK PARTİ)

İrfan Çelikaslan(58), Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çelikaslan, ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yaptı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firması sahibi olan Çelikaslan, evli ve 5 çocuk babasıdır.

BÜNYAMİN BOZGEYİK (AK PARTİ)

Bünyamin Bozgeyik (48) Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi´nden mezun olup, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi´nde yüksek lisans yaptı. 2005-2006 yıllarında Bayındırlık Bakanlığının `´Dünya Bankası´´ projesinde Koordinatör Danışmanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığında göreve başlayan Bünyamin Bozgeyik, 2011 yılında Teşkilat Başkanı Yardımcılığına atandı. Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun Kurul Üyeliği, Türkiye Basketbol Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2021 yılı Ocak ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevine atanan Bozgeyik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

HASAN ÖZTÜRKMEN (CHP)

Hasan Öztürkmen (71) Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1979 yılında serbest avukatlığa başladı. 1992-1996 yılları arasında Gaziantep merkezli Güneydoğubirlik Tarım Satış Kooperatifleri'nin genel müdürlüğünü yaptı.2007 ve 2012 yılları arasında iki kez CHP Gaziantep İl başkanlığı görevlerinde bulunan Öztürkmen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MELİH MERİÇ (CHP)

Melih Meriç(55) Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. İnşaat şirketi sahibi olan Meriç, 2012-2016 yılları arasında Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası başkanlığı görevinde bulundu. 2019 yılında CHP İl başkanlığı görevinde de bulunan Meriç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ERTUĞRUL KAYA (CHP)

Ertuğrul Kaya (47), Gaziantep'te dünyaya geldi. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun olarak avukatlık yapmaya başladı. DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan ve CHP 3'üncü sıradan milletvekili seçilen Ertuğrul Kaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SERMET ATAY (MHP)

Sermet Atay (59), Gaziantep'te dünyaya geldi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1989-1990 yılları arasında Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlı hazine avukatı olarak çalışan Atay, 1988-1990 yılları arasında Gaziantep Polis okulunda sözleşmeli öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1990 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı. 1995-1998 ve 2006-2008 yılları arasında Gaziantepspor Genel Sekreterliği ve TFF Üst Kurul Delegesi olarak görev yapan Atay, 27'nci Dönem milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Atay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN (İYİ PARTİ)

Mehmet Mustafa Gürban (44) Gaziantep´te doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlayan Gürban, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü´nde lisans eğitimimi tamamladı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi´nde Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Gürban'ın tarım, sanayi ve işletme alanında yatırımları bulunuyor.

SEVDA KARACA DEMİR (YEŞİL SOL)

Sevda Karaca Demir (39), Adana'da dünyaya geldi. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Karaca, 2007 yılında gazeteciliğe başladı. Karaca, aynı zamanda Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-05-15 17:10:36



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