Abdulhamit Gül: Sözde demokrasi dersi verenlere Türkiye sandıkta cevap verdi



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´ten dünkü genel seçimlerde AK Parti milletvekili seçilen eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Almanya'sından İngiltere'sine kadar, Türkiye demokrasisine sözde ders vermeye çalışanlara, milletimizin, sandığa katılımla nasıl cevap verdiğini hepimiz gördük" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti, Gaziantep'te 8 milletvekilliği kazandı. Bugün, milletvekili seçilen isimlerin katılımıyla AK Parti İl binasında toplantı yapıldı. Toplantıya yeni dönemde Gaziantep milletvekili olarak seçilen eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, kendilerine destek olan seçmenlere teşekkür eden Abdulhamit Gül, Türkiye'ye sözde demokrasi dersi vermek isteyenlere sandıkta cevap verildiğini belirterek, "Türkiye, 14 Mayıs günü büyük bir katılımla sandığa gitti. Cumhur İttifakı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,51 ile ilk turda milletimizin teveccühüyle büyük bir oy aldı ve büyük oy farkıyla birinci oldu. İnanıyorum ki milletimizin desteğiyle ikinci turda çok daha güçlü destekle Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecektir. Türkiye, demokrasiyle ev ödevleri veren ülke oldu. İçeride ve dışarıda demokrasi özürlü birtakım yaklaşımların, açıklamaların çoğunu gördük, duyduk, izledik. Almanya'sından İngiltere'sine kadar Türkiye demokrasisine sözde ders vermeye çalışanlara, milletimizin sandığa, katılımla nasıl cevap verdiğini hepimiz gördük. Bugün Almanya'da yüzde 76, Amerika'da yüzde 77, İngiltere'de 67 olan seçime katılım, ülkemizde yüzde 90'a yakın katılımla ortaya çıktı. İnsanlarımız sandığa ve demokrasiye koştu. Halkımız çok önemli bir demokrasi dersi vermiştir" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ OLGUNLUKLA SANDIĞA GİTTİ'

Seçimlerle ilgili konuşan Gül, "55 milyon vatandaşımızın sandığa giderek, bir kişinin bile burnu kanamadan, çok güzel bir demokrasi örneğinin verilmesi takdire şayan. İnsanımız gerilim ve kutuplaşmadan bıktı. Vatandaşımız, kendi kararını veriyor. Bu yönüyle de demokrasi, tarihimiz adına gurur verici bir tablodur. Kaba kuvvetin kimseye faydası yoktur. Milletimiz büyük bir olgunlukla sandığa gitmiştir. Türkiye, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu dünyaya duyurmuştur" ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi yapılan anket sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Gül, "Siyaset mühendislerinin hevesi kursağında kalmıştır. En iyi anket, seçimin kendisidir demiştik. Bunu milletimiz bir kez daha gösterdi. Millet iradesinden başka hiçbir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yine sandıktan en yüksek oyu aldı. Seçimin sonuçlarını çok iyi okuyacağız" dedi.

'28 MAYIS SEÇİMLERİ, TÜRKİYE 100 YILININ KAPILARINI ARALAYACAK'

28 Mayıs´ta yeniden sandığa gidilerek demokrasinin gereğinin yapılacağını belirten Gül, "Siyasi partilerin varlığı, demokrasinin bir gereğidir. Bunları bir siyasi rekabet olarak değerlendiriyoruz. Herkes aynı düşünse muhalefet olmaz. Muhalefet, siyasetin olmazsa olmasıdır. Farklı düşünce, siyaseti daha da güçlendirir ve iktidarı da denetler. Bizim de buna ihtiyacımız var. Siyasi farklılıklar, ülkemizin zenginliğidir. 28 Mayıs'ta milletimiz, `Türkiye Yüzyılı´nın kapılarını açacaktır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, tüm hemşehrilerimizin oyuna talibimiz. Bu bir parti seçimi değil, Türkiye'nin istiklali, istikbali, huzuru için bir tercihtir. Yine sandığa katılım konusunda vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-05-16 14:47:54



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