Gaziantep'te PKK operasyonu; 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Polis, 3 kişinin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-05-18 11:58:38



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