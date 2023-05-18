Parkta kalbinden bıçaklandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, kavga ettiği kişilerce kalbinden bıçaklanan Hüseyin Özkurt (17), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi´ndeki Masal Park´ta meydana geldi. Parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Özkurt, 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkurt´un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-05-18 13:52:51
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