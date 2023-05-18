Parkta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te kavga ettiği kişilerce kalbinden bıçaklanan Hüseyin Özkurt, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Özkurt´un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Öte yandan polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-05-18 14:19:02



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