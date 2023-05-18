Eşini av tüfeği ile öldüren şüpheli adliyede

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te boşanma aşamasındaki eşi Dilek Özdemir'i (43) av tüfeği ile vurarak öldüren Nazım Özdemir (44), adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Özdemir ile boşanma aşamasındaki eşi Nazım Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dilek Özdemir, kardeşinin evine gitti. Bir süre sonra kayınbiraderinin evinin bulunduğu sokağa giden Nazım Özdemir, karşılaştığı eşine av tüfeği ile ateş açtı. Dilek Özdemir hayatını kaybederken şüpheli ise kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Nazım Özdemir´i kısa sürede yakaladı. Nazım Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dilek Özdemir'in cenazesi ise bugün toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-05-18 16:10:52



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