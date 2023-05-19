İçerisinde 43,5 milyon liralık para ve altın bulunan otomobili çaldı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te otoparka bırakılan, içerisinde 43,5 milyon lira değerinde döviz, Türk lirası ve altın bulunan otomobil İ.E. tarafından çalındı. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan İ.E. tutuklandı.
Bey Mahallesi´nde çarşamba günü B.Y., içerisinde 43,5 milyon lira değerinde Türk Lirası, döviz ve ziynet eşyası bulunan otomobilini otoparka bıraktı. Bir süre sonra geri dönen B.Y., otomobilini yerinde bulamadı. Otoparka ait güvenlik kamerasından otomobilin çalındığı belirlenince polise haber verildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili çalan kişinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan İ.E. olduğunu tespit etti. Ekipler, adresini saptadığı İ.E.'yi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Otomobil ve içerisindeki para ve ziynet eşyası da bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-05-19 14:41:32
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