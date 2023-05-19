Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası adliyede (2)

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TUTUKLANDILAR

Gaziantep'te, kooperatif başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski damadı Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.(DHA)Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-05-19 16:34:37



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