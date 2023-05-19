Gaziantep´te 'Uğur Böceği' bahçesi açıldı



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi´nde kurulan 'Uğur Böceği Bahçesi', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye´nin ilk Tropik Uğur Böceği Bahçesi´ni Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde düzenlenen törenle açtı. Uğur Böceği Bahçesi´nde, içinde barındırdığı 3 türü ve bu türe ait 7 sınıf uğur böceği sergilenecek. Ayrıca üretimi de sürecek uğur böcekleri tanıtım ve sergilemeye ek olarak bitkilerin korunmasında biyolojik mücadelede kullanılacak. Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde düzenlenen açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve ziyaretçiler katıldı.

'28 MAYIS'TA UĞUR GETİRSİN'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uğur Böcekleri'nin 28 Mayıs´taki seçimlerde uğur getirmesi temennisinde bulunarak, "Bizim daha yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var. Yaparsa AK Parti yapar diyorum. Bugün de hayvanat bahçemiz de uğur böcekleri bahçemizin açılışındayız. Gaziantep´te 14 Mayıs´ta bir zaferle buluştuk. Doğru adamla yola devam ediyoruz. Uğur Böcekleri de bize 28 Mayıs´ta yeniden uğur getirsin inşallah. 28 Mayıs´ta Allah´ın izniyle Türkiye yüzyılı başlayacak" dedi.

'GENÇLERE YAPILAN HİZMETLER DEVAM EDECEK'

Abdülhamit Gül ise, AK Parti döneminde gençlere yönelik birçok hizmet yapıldığını ve bunun da devam edeceğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün başlattığı mücadele bugün 100´üncü yılına ulaştı. Türkiye´yi dünyanın lideri yaparak bu yüzyılda yolumuza devam edeceğiz. Siz gençlerimiz için daha güzel bir Türkiye´yi inşa etmeye devam edeceğiz. Gençler hayal kursun o hayalleri biz gerçekleştireceğiz. Hem uğur böcekleri bahçesi açılışı hem de doğayla buluştuk. Doğaya daima sahip çıkmamız lazım. Tahrip etmemiz lazım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-05-19 18:21:39



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