Gaziantep´te 'Uğur Böceği' bahçesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te 'Uğur Böceği' bahçesi açıldı

DHA

Gaziantep´te 'Uğur Böceği' bahçesi açıldı


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi´nde kurulan 'Uğur Böceği Bahçesi', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye´nin ilk Tropik Uğur Böceği Bahçesi´ni Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde düzenlenen törenle açtı. Uğur Böceği Bahçesi´nde, içinde barındırdığı 3 türü ve bu türe ait 7 sınıf uğur böceği sergilenecek. Ayrıca üretimi de sürecek uğur böcekleri tanıtım ve sergilemeye ek olarak bitkilerin korunmasında biyolojik mücadelede kullanılacak. Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde düzenlenen açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve ziyaretçiler katıldı.
'28 MAYIS'TA UĞUR GETİRSİN'
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uğur Böcekleri'nin 28 Mayıs´taki seçimlerde uğur getirmesi temennisinde bulunarak, "Bizim daha yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var. Yaparsa AK Parti yapar diyorum. Bugün de hayvanat bahçemiz de uğur böcekleri bahçemizin açılışındayız. Gaziantep´te 14 Mayıs´ta bir zaferle buluştuk. Doğru adamla yola devam ediyoruz. Uğur Böcekleri de bize 28 Mayıs´ta yeniden uğur getirsin inşallah. 28 Mayıs´ta Allah´ın izniyle Türkiye yüzyılı başlayacak" dedi.
'GENÇLERE YAPILAN HİZMETLER DEVAM EDECEK'
Abdülhamit Gül ise, AK Parti döneminde gençlere yönelik birçok hizmet yapıldığını ve bunun da devam edeceğini ifade ederek, şöyle dedi:
"Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün başlattığı mücadele bugün 100´üncü yılına ulaştı. Türkiye´yi dünyanın lideri yaparak bu yüzyılda yolumuza devam edeceğiz. Siz gençlerimiz için daha güzel bir Türkiye´yi inşa etmeye devam edeceğiz. Gençler hayal kursun o hayalleri biz gerçekleştireceğiz. Hem uğur böcekleri bahçesi açılışı hem de doğayla buluştuk. Doğaya daima sahip çıkmamız lazım. Tahrip etmemiz lazım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-05-19 18:21:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası adliyede (2)
YEREL HABERLER Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası ...
İçerisinde 43,5 milyon liralık para ve altın bulunan otomobili çaldı
YEREL HABERLER İçerisinde 43,5 milyon liralık para ve altın bulunan ...
Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Gaziantep'te kooperatif başkanının öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kooperatif başkanının öldürülmesine ...
Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası adliyede
YEREL HABERLER Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası ...
Gaziantep'te otomobil ve içindeki 43,5 milyon lirayı çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ve içindeki 43,5 milyon lirayı ...
Deprem bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...
Gaziantep'te depremzedeler için çelik konstrüksiyonlu köy evleri inşa ediliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremzedeler için çelik konstrüksiyonlu ...
Gaziantep'te ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at ...
Gaziantep´te depoda gaz sıkışması sonucu patlama
YEREL HABERLER Gaziantep´te depoda gaz sıkışması sonucu patlama
Gaziantep'te bir depoda patlamanın ardından yangın çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir depoda patlamanın ardından yangın ...
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
YEREL HABERLER Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 19 Mayıs'ta ücretsiz ...
Gaziantep protokolünden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Gaziantep'teki hak sahibi tüm depremzedelere konteynerleri teslim edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki hak sahibi tüm depremzedelere ...
Eşini av tüfeği ile öldüren şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Eşini av tüfeği ile öldüren şüpheli adliyede
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te bir kişi boşanma ...
Parkta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Parkta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)
Parkta kalbinden bıçaklandı
YEREL HABERLER Parkta kalbinden bıçaklandı
Gaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldü
Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu
YEREL HABERLER Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Uluslararası Dünya Müzeler ...
Kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü
Gaziantep'te kooperatif başkanı eski damadı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te kooperatif başkanı eski damadı ...
Gaziantep'te PKK operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu; 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.