Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim nedeniyle uçuşlar yapılamıyor (2)

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YOLCULARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yolcuların bekleyişi sürüyor. (DHA)

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-05-20 11:53:29



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