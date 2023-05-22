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Trafikte telefonla konuşma cezasına mahkemeden 'delil yok' iptali

DHA

Trafikte telefonla konuşma cezasına mahkemeden 'delil yok' iptali


Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, otomobiliyle trafikte ilerlerken telefonla konuştuğu gerekçesiyle fahri trafik müfettişinin bildirmesi üzerine kesilen idari para cezasına, herhangi bir görüntü veya fotoğraf bulunmadığı için itiraz etti. Mahkeme heyeti de somut delile dayanmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.
Gaziantep'te avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, geçen yıl ekim ayında evine gelen tebligat ile 21 Eylül 2022 tarihinde otomobiliyle trafikte ilerlerken cep telefonu ile görüşme yaparak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 427 lira idari para cezası kesildiğini öğrendi. Ceza makbuzunda telefon ile görüşme yaptığını gösteren herhangi bir görsel bulunmaması üzerine Çuhadaroğlu, cezanın iptali için 2'nci Sulh Ceza Hakimliği´ne itirazda bulundu.
Söz konusu tarihte otomobilini kullanmış olabileceğini ancak telefonla görüşme yapmadığını ve ceza tutanağında da herhangi bir görsel bulunmadığını belirten Çuhadaroğlu'nun başvurusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği inceleme başlattı. Emniyet Müdürlüğü´nden de cezaya ilişkin bilgi ve belgeleri talep eden hakimlik, cezanın fahri trafik müfettişinin bildirmesi üzerine kesildiğini saptadı. Yapılan değerlendirme sonunda hakimlik, kabahati belgeleyen herhangi bir fotoğraf veya kamera kaydının ibraz edilememesinin keyfiliğe yol açabileceği gibi yanlış kaydedilebilecek plakaya ceza kesilmiş olabileceğini göz önünde tutarak delil yetersizliği nedeniyle cezanın iptal edilerek kaldırılmasına karar verdi.
'SOMUT DELİLİ OLMAYAN CEZALAR İTİRAZ İLE İPTAL EDİLİR'
Kararın kendisine tebliği ile cezanın kaldırıldığını öğrenen Çuhadaroğlu, vatandaşların da benzer durumlarda yasal yollara başvurmasını istedi. Hukuksal olarak somut delile dayanmayan cezaların iptalinin mahkemelerce kabul edildiğini belirten Çuhadaroğlu, şöyle konuştu:
"Geçen yıl eylül ayında aracımla seyir halinde iken telefon ile konuştuğum gerekçesi ile hakkımda idari para cezası yani trafik cezası kesildiğini öğrendim. Ceza tutanağında herhangi bir görsel delil olmadığını görünce, yasal süre içerisinde itiraz hakkımı kulandım. İtiraz gerekçelerimde; herhangi bir görsel video kaydı olmadığını yani somut bir delile dayanmadığını bunun da keyfilik olduğunu dile getirdim. Dolayısıyla bu cezanın haksız ve hukuka aykırı somut delillerle pekiştirilmediğinden cezanın iptal edilmesini talep ettim. Mahkeme bu talebimi dikkate alarak bunun haksız bir ceza olduğuna karar vererek itirazımı kabul etti. Sonuç olarak mahkeme, yaptığım itirazı yerinde gördü. Herhangi somut delillere dayanmayan bu olayda ceza kesilemeyeceğini görseller ile bunun desteklenmesi gerektiğini, fahri trafik müfettişinin de yanılma payının olabileceğini belirterek ceza iptal edildi. Vatandaşlara bu şekilde ceza makbuzu geldiğinde fotoğraf ya da video kaydının olup olmadığını dikkate alsınlar. Eğer o şekilde görsel bir delil yoksa haklarını arama açısından cezanın iptali için Sulh Ceza Mahkemelerine başvurmalarını tavsiye ediyorum. Hukuksal olarak somut bir delile dayanmayan bu cezaların iptali mahkemelerce kabul edilmektedir."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ
2023-05-22 10:01:42

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