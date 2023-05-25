Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Göçmenlerin para karşılığı sınırdan geçirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-05-25 10:03:14
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