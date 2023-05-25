Otomobildeki yangın tüplerinden eroin çıktı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te durdurulan otomobilde yapılan aramada, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kent merkezinde bir otomobili durdurup arama yaptı. Ekipler, aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-05-25 12:14:38



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