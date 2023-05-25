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Gaziantep'teki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 5 gözaltı

DHA

Gaziantep'teki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 5 gözaltı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapan ve örgütün şehir yapılanması devrimci gençlik hareketi içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan tarihinde nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan kişilerin tespiti için çalışma yaptı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 1 adet tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-05-25 15:00:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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