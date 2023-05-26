Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda örgüt içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2023-05-26 10:25:39



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