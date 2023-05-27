Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 5 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 kilo 240 gram esrar, 150 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-05-27 12:33:36



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