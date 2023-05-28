Gaziantep´te ilk oylar kullanıldı

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP´te, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oylar kullanılmaya başlandı.
Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep´te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. Saat 08.00 itibariyle okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-05-28 09:33:54
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