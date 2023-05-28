Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı (3)



VALİ GÜL, OYUNU KULLANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden ve kızı Elif Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu, Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi´nde kullandı. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, seçimlerin tam bir demokrasi havasında geçtiğini ifade ederek, "14 Mayıs´ta olduğu gibi şu anda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-05-28 13:46:01



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