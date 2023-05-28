Gaziantep´te sandıklar açıldı

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması tamamlandı ve oylar sayılmaya başlandı.

4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep´te 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandık görevlileri zamanın dolması ile birlikte sandıktaki mührü açarak oyları saymaya başladı. Sayılan oylar çuvallara doldurarak İl Seçim Kuruluna götürülecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-05-28 17:33:32



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