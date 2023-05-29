Gaziantep'te otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldığı plakası açıklanmayan otomobili kent girişinde durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında 24 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-05-29 14:15:46
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