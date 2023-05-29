Gaziantep'te otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldığı plakası açıklanmayan otomobili kent girişinde durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında 24 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-05-29 14:15:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.