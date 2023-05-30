Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dördüzleri oldu



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer ElBeşir tarafından hediye edilen ve bakılmak üzere Gaziantep'e gönderilen 'Sudan' ve 'Sultan' isimli aslanların 4 yavrusu dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan'a düzenlediği gezi sırasında dönemin devlet başkanı Ömer El Beşir tarafından 4 aslan hediye edildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen aslanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin' isimleri verildi. Yavru olarak geldikleri hayvanat bahçesinde büyüyen aslanlardan Sultan ve Sudan'ın bugün dört yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslanlar için bugün Hayvan Bahçesi'nde tanıtım organizasyonu düzenlendi. Organizasyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve vatandaşlar katıldı.

Yavru aslanları eliyle seven Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendilerine emanet edilen iki aslanın dördüz yavrularının olduğu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sudan'ı ziyaret ettikten sonra beni aradı ve aslanları bize gönderdi. İsimlerini Cumhurbaşkanımız verdi. 2 dişi 2 erkek aslan. Şimdi artık daha güzelini yaşıyoruz. Anne Sultan ve baba Sudan'dan dört yavru oldu. Bu bebekler 1,5 aylık ve çok güzel bakılıyor" dedi.

'YAVRU ASLANLARIN İSMİNE VATANDAŞLAR KARAR VERECEK'

Başkan Şahin, yavru aslanların isimlerinin sosyal medya üzerinden başlatılacak olan anket uygulaması ile belirleneceğini ifade etti. Yavru aslanların da anne babaları gibi şehre çok sayıda ziyaretçi çekeceğini söyleyen Şahin, "Sosyal medyadan vatandaşlarımız katılsın. 2 dişi 2 erkek yavru var. En çok hangi isim öne çıkarsa onları koyacağız" dedi.

'EL BEBEK, GÜL BEBEK BAKIYORUZ'

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Türkiye'nin en büyük doğal yaşam merkezine sahip olduklarını söyleyerek, "Normal olarak aslanlar 1 veya 2 yavru doğuruyorlar. Ama tüm hayvanlara baktığımız gibi aslanlara da el bebek gül bebek bakıyoruz. İlk defa dört yavru doğurdular ve bizi çok mutlu ettiler. Umarız ileride Sudan'dan gelen diğer 2 aslandan da yavru alırız" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-05-30 16:57:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.